Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:35
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
09:50
Son dakika haberleri: Şenol Güneş'ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig'e geliyor...
Son dakika haberleri... Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş'tan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan mücadele edecek olan Şenol Güneş ve öğrencileri güçlü bir kadroyla Avrupa'ya gitmek istiyor. Yönetim, deneyimli hocanın istediği Brezilyalı yıldız oyuncu temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...