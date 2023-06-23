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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Şenol Güneş'ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig'e geliyor...
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:50

Son dakika haberleri: Şenol Güneş'ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig'e geliyor...

Son dakika haberleri... Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş'tan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundan mücadele edecek olan Şenol Güneş ve öğrencileri güçlü bir kadroyla Avrupa'ya gitmek istiyor. Yönetim, deneyimli hocanın istediği Brezilyalı yıldız oyuncu temasa geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig’e geliyor...

Süper Lig'de sezonu ikinci bitirme şansını son Konyaspor maçında kaybeden Beşiktaş ligi üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için 2. ön elemeden mücadele etme hakkı kazandı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig’e geliyor...

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Son dakika haberleri: Şenol Güneş’ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig’e geliyor...

Valerien Ismael'in ardından takımın başına geçen Şenol Güneş, özellikle de ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakaladı ve takımı yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig’e geliyor...

ŞENOL GÜNEŞ, TRANSFER LİSTESİNİ YÖNETİME VERDİ

Yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak isteyen ve lige şampiyonluk iddiasıyla girmek isteyen camiada transfer hareketliliği yaşanıyor. Deneyimli hoca, transferde istediği isimleri yönetime iletti.

Son dakika haberleri: Şenol Güneş’ten bir transfer hamlesi daha! Brezilyalı yıldız Süper Lig’e geliyor...

Transfer listesinde öncelikli isimlerden biri olan Rus oyuncu Daler Kuzyaev için şartları zorlayan Beşiktaş, oyuncunun transferi için büyük mesai harcıyor.

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