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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…
Giriş Tarihi: 11.01.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 20:46

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı, sürpriz takımla görüşmelere başladı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

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Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

"AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM"

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:

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