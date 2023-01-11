Giriş Tarihi: 11.01.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 20:46

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı, sürpriz takımla görüşmelere başladı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları…