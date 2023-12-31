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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 18:21

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı. Siyah-beyazlı ekipte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, son sezonunda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tepki çeken bir futbol sergiletmişti. Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdıktan sonra uzun süreli bir dinlenme sürecine giren Sergen Yalçın için yeniden Beşiktaş iddiaları ve Adana Demirspor iddiaları konuşuluyordu. Ancak deneyimli teknik adam, iki takımın da dışında bir başka Süper Lig ekibine imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar top koşturduktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en ikonik isimlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...

Teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı.

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Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...

Siyah-beyazlı ekibin başına 2020 yılının Ocak ayında geçen deneyimli teknik direktör, Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşadı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...

Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a zirve bir dönem yaşatmayı başardı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...

Beşiktaş'ın başında tam 79 resmi maçta görev alan 51 yaşındaki teknik direktör, 1.84 puan ortalaması tutturdu.

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