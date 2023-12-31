Giriş Tarihi: 31.12.2023 18:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
18:21
Son dakika haberleri: Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle resmen anlaştı...
Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı. Siyah-beyazlı ekipte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, son sezonunda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tepki çeken bir futbol sergiletmişti. Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdıktan sonra uzun süreli bir dinlenme sürecine giren Sergen Yalçın için yeniden Beşiktaş iddiaları ve Adana Demirspor iddiaları konuşuluyordu. Ancak deneyimli teknik adam, iki takımın da dışında bir başka Süper Lig ekibine imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…