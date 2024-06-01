Giriş Tarihi: 01.06.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
19:02
Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...
Son dakika haberleri: 2023-24 sezonu birçok ligde sona erdi. Avrupa'nın öne çıkan liglerinde birçok yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti. Futbolun referans kaynaklarından Transfermarkt, Avrupa'da öne çıkan liglerde sezonun oyuncusunu seçerken listede 2 Türk oyuncu da yer aldı. İşte Süper Lig'in içinde olduğu o liste ve sezonun en iyi oyuncuları...