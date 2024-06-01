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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 19:02

Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Son dakika haberleri: 2023-24 sezonu birçok ligde sona erdi. Avrupa'nın öne çıkan liglerinde birçok yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti. Futbolun referans kaynaklarından Transfermarkt, Avrupa'da öne çıkan liglerde sezonun oyuncusunu seçerken listede 2 Türk oyuncu da yer aldı. İşte Süper Lig'in içinde olduğu o liste ve sezonun en iyi oyuncuları...

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Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

2023-24 sezonu birçok ligde sona erdi. Avrupa'nın öne çıkan liglerinde birçok yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti. Futbolun referans kaynaklarından Transfermarkt, Avrupa'da öne çıkan liglerde sezonun oyuncusunu seçti. İşte Süper Lig'in içinde olduğu o liste ve sezonun en iyi oyuncuları...

Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Florinel Coman

Sol Kanat - Romanya Ligi - FCSB

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Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Kristoffer Velde

Sol Kanat - Polonya Lig - Lech Poznan

Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

David Da Silva

Santrfor - Endonezya Ligi - Persib Bandug

Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Dimitrios Diamantakos

Santrfor - Hindistan Süper Ligi - Kerala

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