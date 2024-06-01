Son dakika haberleri: Dünyada 2023-24 sezonun en iyi oyuncuları belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

2023-24 sezonu birçok ligde sona erdi. Avrupa'nın öne çıkan liglerinde birçok yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti. Futbolun referans kaynaklarından Transfermarkt, Avrupa'da öne çıkan liglerde sezonun oyuncusunu seçti. İşte Süper Lig'in içinde olduğu o liste ve sezonun en iyi oyuncuları...