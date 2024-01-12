Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "G.Saray'ın iki penaltısı verilmedi"

ERMAN TOROĞLU: GÜNAHLARI KENDİ BOYUNLARINA

Galatasaray çok eksik… Bir de deplasmanda oynuyor. Seyirci gücü yok. Ne de olsa hava da sert. İlk yarıda iki topları direkten dönüyor. Kötü oynamıyorlar ama şampiyonluğa oynayan bir takım havası yok. Diyecekler ki, 'çok eksik var.' Kabulüm ama daha farklı mücadele etmeleri gerekiyordu.