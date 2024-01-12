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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "G.Saray'ın iki penaltısı verilmedi"
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:24

Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "G.Saray'ın iki penaltısı verilmedi"

Son dakika habeleri: Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında karşı karşıya gelen Sivasspor ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçta verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Küçük Zorbay ve VAR hakemi Alper Ulusoy büyük tepki gördü. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk maçtaki tartışmalı kararlar için olay sözler kaleme aldı. İşte Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası flaş sözler...

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Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! G.Saray’ın iki penaltısı verilmedi

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Galatasaray'ın golünü Kerem Demirbay atarken, Sivas'ın tek golü penaltı vuruşundan Koita'dan geldi.

Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! G.Saray’ın iki penaltısı verilmedi

Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor maçının 90+6. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Tartışmalı kararların verildiği gergin maçın ardından Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Hakem Zorbay Küçük ve VAR hakeminin kararları geceye damga vururken, usta isimler penaltı pozisyonlarını yorumladı.

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Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! G.Saray’ın iki penaltısı verilmedi

ERMAN TOROĞLU: GÜNAHLARI KENDİ BOYUNLARINA

Galatasaray çok eksik… Bir de deplasmanda oynuyor. Seyirci gücü yok. Ne de olsa hava da sert. İlk yarıda iki topları direkten dönüyor. Kötü oynamıyorlar ama şampiyonluğa oynayan bir takım havası yok. Diyecekler ki, 'çok eksik var.' Kabulüm ama daha farklı mücadele etmeleri gerekiyordu.

Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! G.Saray’ın iki penaltısı verilmedi

1-0'dan sonra ikiyi bulamazsan sıkıntıdır. Öyle de olsa. Hatta Sivas biraz akıllı topu oyuna soksa 2-1'i bulurdu. Demirbay çok güzel bir gol attı, çok kötü bir penaltı yaptı. Ceza alanı içinde büyük takımda oynayan bir futbolcu Ankara oyun havası oynamaz. Oynarsan adamı yalelli yaparlar.

Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar’dan olay sözler! G.Saray’ın iki penaltısı verilmedi

"SİVAS'IN PENALTISI NET PENALTI"

Süre ilerledikçe Galatasaray'da panik başladı. Nitekim golü de yediler. Penaltı, net penaltı… Ama bir başka pozisyon daha var. Sivaslı oyuncu kendi ceza sahası içinde sırt üstü yere düşüyor. Düşerken topun nerede olduğunu görmüyor. Hissediyor mu bilemem, yere düştükten sonra kollar açık top koluna geliyor. Son anda topu görüp oynuyor mu oynamıyor mu? Günahı boynuna.

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