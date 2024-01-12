Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
07:24
Son dakika haberleri: Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler! "G.Saray'ın iki penaltısı verilmedi"
Son dakika habeleri: Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında karşı karşıya gelen Sivasspor ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçta verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Küçük Zorbay ve VAR hakemi Alper Ulusoy büyük tepki gördü. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk maçtaki tartışmalı kararlar için olay sözler kaleme aldı. İşte Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası flaş sözler...