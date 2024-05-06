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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Galatasaray, zorlu geçmesi beklenen bir karşılaşmada sahne aldı. Ligin 35. haftasında Sivasspor'u sahasında ağırlayan sarı-kırmızılılar, 6-1'lik galibiyetle adeta gövde gösterisi yaptı. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla birlikte 7'ye yükselten Aslan, taraftarına bir kez daha güven verdi. Öte yandan Sivasspor mücadelesinin sonunda ilginç bir an yaşadı. Teknik direktör Bülent Uygun'un, Galatasaray'ın 5. Golünden sonra yaptığı hareket olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna rekorları alt üst ederek ilerleyen Galatasaray, Sivasspor'u ağırladığı karşılaşmadan da zorluk çekmeden 6-1 kazanarak ayrıldı. Zirvedeki yerini giderek sağlamlaştıran Aslan, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU SOLLADI

Galatasaray, Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988- 89 sezonunda 93 puan toplayan ve bir sezonda en fazla puan kazanan takım olan Fenerbahçe'nin rekorunu tarihe gömdü.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

Cimbom geçen hafta Adana Demirspor'u 3-0 yenerek puanını 93 yapmış ve sarı-lacivertlilere ortak olmuştu. Dün ise artık Süper Lig'de bir sezonda en çok puan (96) toplayan takım ünvanını ele geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi mümkün olan Galatasaray'ın bir sonraki hedefi, 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanı olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

ICARDI KRALLIĞA KOŞUYOR

Mauro İcardi, dün de gol atma serisini sürdürdü. Arjantinli oyuncu forma giydiği son 7 lig maçında da gol katkısı sağlarken, bu müsabakalarda 9 gol-1 asist ile şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi. Tangocu ayrıca 20 gollü Dzeko ile de farkı açıp 23 gole ulaştı.

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