SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…

ICARDI KRALLIĞA KOŞUYOR

Mauro İcardi, dün de gol atma serisini sürdürdü. Arjantinli oyuncu forma giydiği son 7 lig maçında da gol katkısı sağlarken, bu müsabakalarda 9 gol-1 asist ile şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi. Tangocu ayrıca 20 gollü Dzeko ile de farkı açıp 23 gole ulaştı.