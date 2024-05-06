Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Sivasspor hocası Bülent Uygun’dan Galatasaray maçı sonunda olay yaratan hareket! Tribünlere döndü ve…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Galatasaray, zorlu geçmesi beklenen bir karşılaşmada sahne aldı. Ligin 35. haftasında Sivasspor'u sahasında ağırlayan sarı-kırmızılılar, 6-1'lik galibiyetle adeta gövde gösterisi yaptı. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla birlikte 7'ye yükselten Aslan, taraftarına bir kez daha güven verdi. Öte yandan Sivasspor mücadelesinin sonunda ilginç bir an yaşadı. Teknik direktör Bülent Uygun'un, Galatasaray'ın 5. Golünden sonra yaptığı hareket olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…