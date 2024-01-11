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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 20:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 20:50

Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile birlikte favorilerden birisi olan Galatasaray, 16. haftanın erteleme maçında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Sivasspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında ağır yara alan Aslan, 48 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart görerek adeta çılgına dönen Kerem Aktürkoğlu için de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk için yarışan Galatasaray, 48 puanda bulunuyor.

Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Lider Fenerbahçe'nin Konyaspor'a karşı aldığı 7-1'lik görkemli galibiyetin ardından Sivas deplasmanına çıkan Aslan, beklenmedik bir kayıp yaşadı.

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Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Ligin en zorlu deplasmanlarından birisi olan Sivas'ta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında yara aldı.

Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…

Karşılaşmaya maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararları ve Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı kartı damga vururken flaş bir gelişme de yaşandı.

Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…

KEREM AKTÜRKOĞLU OYUNDAN ATILDI

Sivasspor maçının son dakikaları oldukça gergin mücadelelere sahne olurken Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, kırmızı kartla oyundan atıldı.

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