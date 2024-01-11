Giriş Tarihi: 11.01.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
20:50
Son dakika haberleri: Sivasspor maçında çılgına dönmüştü! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımı belli oldu: Galatasaray’da büyük sürpriz…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile birlikte favorilerden birisi olan Galatasaray, 16. haftanın erteleme maçında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Sivasspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında ağır yara alan Aslan, 48 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart görerek adeta çılgına dönen Kerem Aktürkoğlu için de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…