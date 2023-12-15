Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 19:48

Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ilerleyen kıyasıya şampiyonluk yarışı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ligde rakiplerine büyük bir fark atarak 40 puanla zirveyi paylaşan iki dev, son yılların en çekişmeli lig performansına imza atıyor. Öte yandan devre arası transfer döneminin de yaklaştığı şu sıralarda Süper Lig'de bomba bir transfer gelişmesi yaşanabilir. Dünyanın konuşacağı transferi İtalyanlar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…