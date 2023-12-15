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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 19:48

Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ilerleyen kıyasıya şampiyonluk yarışı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ligde rakiplerine büyük bir fark atarak 40 puanla zirveyi paylaşan iki dev, son yılların en çekişmeli lig performansına imza atıyor. Öte yandan devre arası transfer döneminin de yaklaştığı şu sıralarda Süper Lig'de bomba bir transfer gelişmesi yaşanabilir. Dünyanın konuşacağı transferi İtalyanlar duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu bu yıl oynanırken dünya yıldızları da Türk futboluna adım atmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Yaz transfer döneminde Fred, Dzeko, Tadic, Zaha, Ziyech, Sanchez gibi birçok yıldız oyuncu, Süper Lig'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerini bir hayli yükseltmesi, şampiyonluk yarışına da büyük etki etmiş bulunuyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Ligin ilk 15 haftası sona ermişken 40 puana ulaşan İstanbul'un iki devi, en yakın rakipleri Kayserispor'a 11 puan fark attı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devi 85 milyon Euro’luk yıldızı alıyor! Dünya bu transferi konuşacak: İşte o isim...

Şampiyonluk yarışının iki takım arasında geçeceği kesin bir şekilde düşünülürken ara transferde dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya atıldı.

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