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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:57

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor

Son dakika haberleri… Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için kritik gün geldi. 3 temsilcimizin de muhtemel rakiplerinin belli olacağı kura çekimleri bugün yapılacak. Saat 14.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra 15.00'te Avrupa Ligi, 16.00'da Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor

Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında üçüncü eleme turlarının kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor

Avrupa maceralarına ikinci eleme turlarından başlayacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in tur atlamaları halinde muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor'un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlenecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor

Tur atlamaları ve elenmeleri halinde özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi önemli ve zorlu rakipler bekliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimiz, eleme aşamalarından gerekli sonuçları alarak gruplara kalmak istiyor.

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