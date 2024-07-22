Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
10:57
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri için Avrupa’da kura zamanı! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oluyor
Son dakika haberleri… Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için kritik gün geldi. 3 temsilcimizin de muhtemel rakiplerinin belli olacağı kura çekimleri bugün yapılacak. Saat 14.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra 15.00'te Avrupa Ligi, 16.00'da Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak. İşte son dakika haberinin detayları…