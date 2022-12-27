Giriş Tarihi: 27.12.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 18:10

Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in en köklü takımları arasında yer alan Adana Demirspor, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'e yeniden yükselmiş ve 26 yıllık hasreti sona erdirmişti. Başarılı bir performans sergileyerek ligde takdirleri kazanan Adana Demirspor, bu sezon da zirveyi zorlayan takımlar arasında yer alıyor. Öte yandan Murat Sancak başkanlığındaki Adana ekibi, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldız için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…