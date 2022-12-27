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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…
Giriş Tarihi: 27.12.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 18:10

Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in en köklü takımları arasında yer alan Adana Demirspor, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'e yeniden yükselmiş ve 26 yıllık hasreti sona erdirmişti. Başarılı bir performans sergileyerek ligde takdirleri kazanan Adana Demirspor, bu sezon da zirveyi zorlayan takımlar arasında yer alıyor. Öte yandan Murat Sancak başkanlığındaki Adana ekibi, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldız için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella yönetiminde yoluna devam eden Adana Demirspor, 27 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Mavi Şimşekler, kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla gündeme gelirken ligde gösterdiği performansla birlikte birçok futbolseverin de takdirini kazandı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

YILDIZLARI TRANSFER ETTİLER

Kadrosunda Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Kevin Rodrigues gibi yıldız isimleri bulunduran Adana ekibi, geçtiğimiz sezon da Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Balotelli transferiyle birlikte büyük ses getiren Adana Demirspor, bu sezonun başında İtalyan golcüyle yollarını ayırdı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devlerinin yapamadığını Adana Demirspor yapıyor! Dünyaca ünlü yıldız isim Türkiye’ye geliyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Süper Lig'de kaldığı süre boyunca 35 maçta forma giyen yıldız golcü, 19 gol ve 7 asistle oynadı. İtalyan oyuncu, şu sıralar Sion'da forma giyiyor.

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