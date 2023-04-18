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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! 'Şampiyonluk o maçta gelir'
Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:44

Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! 'Şampiyonluk o maçta gelir'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lider Galatasaray Kayserispor karşısında hata yapmazken, en yakın takipçisi Fenerbahçe Ankaragücü engelini kayıpsız geçti. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında yara alırken, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Usta yazarlar, şampiyonluk için o maçı işaret etti. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! ’Şampiyonluk o maçta gelir’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lider Galatasaray Kayserispor karşısında hata yapmazken, en yakın takipçisi Fenerbahçe Ankaragücü engelini kayıpsız geçti. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında yara alırken, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Usta yazarlar, şampiyonluk için o maçı işaret etti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! ’Şampiyonluk o maçta gelir’

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı ve 30. hafta karşılaşmaları, bugün başlayacak ve şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam edecek.

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Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! ’Şampiyonluk o maçta gelir’

Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider ve bu iki takımı Beşiktaş takip ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! ’Şampiyonluk o maçta gelir’

SABAH Spor'un usta yazarları, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, ligin o maçla biteceğini iddia ettiler.

Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! ’Şampiyonluk o maçta gelir’

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarına bakarsak tablo ne olur? Kim hangi maçlarda puan kaybedebilir? Bize takım takım analiz yapar mısınız?

"FENERBAHÇE MAÇI PANİKLETIYOR!"

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın 4 maçı var Seyrantepe'de, sonuncusu Fenerbahçe ile… Dört deplasmanın birisi Beşiktaş maçı. İkisi düşme hattındaki Ankaragücü ve İstanbulspor'la… Altı puanlık fark bu nedenle önemli. Daha az baskı hissedecek. Maçların zor olduğunu biliyorlar, bu yüzden kendilerinden çok Fenerbahçe maçlarını takip ediyor ve gündem oluşturmaya çalışıyorlar.

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