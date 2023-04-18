Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:02
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
07:44
Son dakika haberleri: Süper Lig için çok konuşulacak iddia! 'Şampiyonluk o maçta gelir'
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecan tüm hızıyla sürüyor. Lider Galatasaray Kayserispor karşısında hata yapmazken, en yakın takipçisi Fenerbahçe Ankaragücü engelini kayıpsız geçti. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında yara alırken, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Usta yazarlar, şampiyonluk için o maçı işaret etti. İşte tüm ayrıntılar...