İşte yazarların görüşleri;

SORU: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarına bakarsak tablo ne olur? Kim hangi maçlarda puan kaybedebilir? Bize takım takım analiz yapar mısınız?

"FENERBAHÇE MAÇI PANİKLETIYOR!"

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın 4 maçı var Seyrantepe'de, sonuncusu Fenerbahçe ile… Dört deplasmanın birisi Beşiktaş maçı. İkisi düşme hattındaki Ankaragücü ve İstanbulspor'la… Altı puanlık fark bu nedenle önemli. Daha az baskı hissedecek. Maçların zor olduğunu biliyorlar, bu yüzden kendilerinden çok Fenerbahçe maçlarını takip ediyor ve gündem oluşturmaya çalışıyorlar.