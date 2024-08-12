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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler
Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:27

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2024-25 sezonu başladı. Süper Lig tarihinde birçok yerli ve yabancı teknik direktör farklı takımlarda görev yaptı. Kimisi tarihe geçerken, kimileri de unutulup gitti. Peki, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan teknik direktör kim? İşte 1958-59 sezonundan beri Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan ilk 20 teknik direktör...

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Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler

Süper Lig'de 2024-25 sezonu başladı. Süper Lig tarihinde birçok yerli ve yabancı teknik direktör farklı takımlarda görev yaptı. Kimisi tarihe geçerken, kimileri de unutulup gitti. Peki, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan teknik direktör kim? İşte 1958-59 sezonundan beri Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan ilk 20 teknik direktör...

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler

20- Mehmet Özdilek Maç: 293 Puan: 356

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Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler

19- Bülent Uygun Maç: 252 Puan 360

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler

18- Tolunay Kafakas Maç: 279 Puan: 372

Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler

17- Ziya Doğan Maç: 286 Puan: 383

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