Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
15:27
Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinin en iyi hocaları belli oldu! İşte en çok puan toplayan teknik direktörler
Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2024-25 sezonu başladı. Süper Lig tarihinde birçok yerli ve yabancı teknik direktör farklı takımlarda görev yaptı. Kimisi tarihe geçerken, kimileri de unutulup gitti. Peki, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan teknik direktör kim? İşte 1958-59 sezonundan beri Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan ilk 20 teknik direktör...