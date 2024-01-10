Giriş Tarihi: 10.01.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
21:26
Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 16. haftanın erteleme maçlarının oynandığı ligde birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverlerle buluştu. Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışı da bir o kadar nefes kesiyor. Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin yarıştığı gol krallığında Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü farkı giderek açıyor. İşte son dakika haberinin detayları…