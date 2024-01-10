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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum
Giriş Tarihi: 10.01.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 21:26

Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 16. haftanın erteleme maçlarının oynandığı ligde birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverlerle buluştu. Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışı da bir o kadar nefes kesiyor. Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin yarıştığı gol krallığında Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü farkı giderek açıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı giderek artıyor. Ligde 16. haftanın erteleme maçları oynanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum

Bu hafta maçlarında da birbirinden çekişmeli mücadeleler futbolseverlerle buluşurken gol krallığı yarışı da adeta alev aldı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen kıyasıya şampiyonluk yarışı, gol krallığı yarışına etki etti.

Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonu, giderek heyecanını katlıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig gol krallığı yarışı yangın yerine döndü! Edin Dzeko farkı açıyor: İşte gol krallığında son durum

İşte Süper Lig'de gol krallığı listesi…

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