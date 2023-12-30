Giriş Tarihi: 30.12.2023 21:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
21:37
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonu futbol heyecanı son sürat devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin zirvesinde yer aldığı çekişmeli dönemde gol krallığı yarışı da bir o kadar çekişmeli ilerliyor. Bu sezon rakiplerine fark atarak şampiyonluk yarışında tek başlarına kalan İstanbul'un iki dev takımı, son yılların en heyecanlı sezonunu izletiyor. Öte yandan gol krallığı yarışından da rekabet eden iki takıma sürpriz bir isim daha eşlik ediyor. İşte Süper Lig de gol krallığı tablosu…