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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 21:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 21:37

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonu futbol heyecanı son sürat devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin zirvesinde yer aldığı çekişmeli dönemde gol krallığı yarışı da bir o kadar çekişmeli ilerliyor. Bu sezon rakiplerine fark atarak şampiyonluk yarışında tek başlarına kalan İstanbul'un iki dev takımı, son yılların en heyecanlı sezonunu izletiyor. Öte yandan gol krallığı yarışından da rekabet eden iki takıma sürpriz bir isim daha eşlik ediyor. İşte Süper Lig de gol krallığı tablosu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligde son olarak 18. hafta maçları oynandı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisiyle tüm futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği haftada, dev mücadele golsüz sona erdi.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…

İki takımın kıyasıya mücadelesinde gol sesi çıkmazken futbolseverler, şampiyonluk yarışı kadar gol krallığı yarışını da takip ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…

Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun kıyasıya bir mücadele sergilediği gol krallığı yarışında ikili sürpriz bir isim eşlik ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı! Mauro Icardi ve Edin Dzeko’dan sonra sürpriz isim şaşırttı…

İşte Süper Lig'de oluşan gol krallığı tablosu

5 - Paul Onuachu (Trabzonspor) | 7 gol

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