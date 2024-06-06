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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:42

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışı verdi. Sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım ise 102 puanla Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise 99 puan alarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Tarihi bir sezonu geride bırakan iki takım, transfer sezonunda yine karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için devrede. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezon biter bitmez transfer haberleri gündemi sarsmaya başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu aldıktan sonra yeni sezona da iddialı girmenin peşinde olan Aslan, kadrosunu tazelemek istiyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor

Birçok mevkiye yapacağı takviyelerle birlikte yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, yıldız isimlere gidecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor

Bu doğrultuda Okan Buruk'un da onayıyla yapılacak olan transferlerde flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Galatasaray’a gidiyor

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yıldız ismi için devrede olacağı belirtildi.

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