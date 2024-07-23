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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:11

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde de flaş adımlar atıyor. Şu ana kadar Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'yi transfer eden siyah-beyazlı ekip, dikkat çeken bir ismin daha peşinde. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen yıldız oyuncunun peşine düşen Kara Kartal, Süper Lig'de ortalığı birbirine karıştıracak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, transferde dikkat çeken hamleler yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor

Kötü geçen sezonun ardından yapılan transferlerle birlikte şampiyonluk için yarışacak olan Kara Kartal, sürpriz bir transferin peşinde.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor

Şu ana kadar Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile ile gözleri üstüne çeken Beşiktaş, taraftarlarını yine heyecalandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor

Fotomaç'ın haberine göre stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, eski Galatasaraylıyı gündemine aldı.

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