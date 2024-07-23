Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:11
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de ortalığı birbirine karıştıracak transfer! Galatasaray’ın eski yıldızını Beşiktaş alıyor
Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde de flaş adımlar atıyor. Şu ana kadar Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'yi transfer eden siyah-beyazlı ekip, dikkat çeken bir ismin daha peşinde. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen yıldız oyuncunun peşine düşen Kara Kartal, Süper Lig'de ortalığı birbirine karıştıracak. İşte son dakika haberinin detayları…