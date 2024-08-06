Giriş Tarihi: 06.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
18:07
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…
Son dakika haberleri… Sezona Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık Süper Kupa mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-beyazlı ekibe karşı adeta dağılan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alıyor. Süper Kupa maçı sonrası Okan Buruk'un birçok oyuncunun biletini kestiği öğrenilirken transfer için de hareketlilik başlayacak. Bu sırada Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ın formasını giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…