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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…
Giriş Tarihi: 06.08.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:07

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…

Son dakika haberleri… Sezona Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık Süper Kupa mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-beyazlı ekibe karşı adeta dağılan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alıyor. Süper Kupa maçı sonrası Okan Buruk'un birçok oyuncunun biletini kestiği öğrenilirken transfer için de hareketlilik başlayacak. Bu sırada Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ın formasını giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…

Son dakika haberleri… Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray, transferde önemli adımlar atmaya başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…

Siyah-beyazlı ekiple oynanan maçın hemen ardından Gabriel Sara'yı resmen açıklayan Aslan, birçok oyuncunun da biletini kesti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…

Wilfried Zaha ve Derrick Köhn gibi oyuncuları kadroda düşünmeyen Okan Buruk, yerlerinin de doldurulmasını istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…

Bu sırada Galatasaray'ın eski Beşiktaşlı için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızını Galatasaray alıyor: Süper Kupa sonrası…

KÖHN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yıllardır kanayan yara olan bu bölgeye geçen sezon devre arasında Derrick Köhn transfer edildi.

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