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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak
Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 09:36

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, dünya yıldızlarıyla iletişim halinde. Bir yandan da hazırlık maçlarına devam eden Kanarya, Süper Lig'de büyük bir sürprize imza atıyor. Kanarya, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın peşinden koştuğu isme sarı-lacivertli formayı giydirecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 99 puan toplamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak

Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, şampiyonluk dışında bir şey düşünmüyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak

Yaz transfer döneminde kadrosunu da buna göre kuracak olan sarı-lacivertli ekip, birçok yıldız isimle görüşüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak

Bu sırada bir büyük sürpriz de beklenmedik anda geldi. Fenerbahçe, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın peşinden koştuğu genç oyuncuya imzayı attırıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak

İşte son dakika haberinin detayları…

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