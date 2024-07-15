Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
09:36
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın çalımını Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a şok: Sezona damga vuran isim imzayı atacak
Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, dünya yıldızlarıyla iletişim halinde. Bir yandan da hazırlık maçlarına devam eden Kanarya, Süper Lig'de büyük bir sürprize imza atıyor. Kanarya, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın peşinden koştuğu isme sarı-lacivertli formayı giydirecek. İşte son dakika haberinin detayları…