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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 22:29

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı başardı. Şampiyonluk yolunda iyi sonuçlar almaya devam eden Kanarya, puanını da 53 yaptı. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında 2 puan fark olan sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer dönemine de bir hayli hızlı girdi. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de beklenen yeni transferler de var. Bu sırada Fenerbahçe'nin bir yıldız oyuncusunun Trabzonspor'a transfer olabileceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sırada devre arası transfer dönemi de başladı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…

Ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, zorlandıkları maçtan da 3 puanı çıkarmayı başardı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…

İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Kanarya, puanını 53 yaparak zirvedeki yalnızlığını sürdürdü.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…

Devre arası transfer döneminin de başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, iki yeni ismi kadrosuna katmayı başardı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…

BONUCCI VE KRUNIC İMZAYI ATTI

Union Berlin'de forma giyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi 6 aylığına transfer eden Fenerbahçe, savunmayı sağlama aldı.

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