Giriş Tarihi: 16.01.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
22:29
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı başardı. Şampiyonluk yolunda iyi sonuçlar almaya devam eden Kanarya, puanını da 53 yaptı. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında 2 puan fark olan sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer dönemine de bir hayli hızlı girdi. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de beklenen yeni transferler de var. Bu sırada Fenerbahçe'nin bir yıldız oyuncusunun Trabzonspor'a transfer olabileceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…