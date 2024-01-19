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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…
Giriş Tarihi: 19.01.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 22:19

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor

Son dakika haberleri… Ara transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'den transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Stoper bölgesi için de bir takviye yapmak isteyen Kanarya, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaştı. Milli savunmacının da transferini bitirmek üzere olan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de sezona damga vuracak bir takas transfer için çalışmalarına başladı. Trabzonspor ile herkesin konuşacağı bir transfere imza atmaya yakın olan Fenerbahçe, yılın takasını gerçekleştirecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş hamleler yapıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 53 yaparak zirvedeki yerini korumuştu.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…

En yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunan sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de bir hayli hızlı giriş yaptı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Kanarya'nın bir sonraki hamlesi de milli stoper Çağlar Söyüncü olacak.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…

Bu transferde de sona yaklaşan Fenerbahçe, ara transfere damga vurması beklenen bir takas transferinin daha peşinde.

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