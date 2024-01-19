Giriş Tarihi: 19.01.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
22:19
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…
Son dakika haberleri… Ara transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'den transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Stoper bölgesi için de bir takviye yapmak isteyen Kanarya, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaştı. Milli savunmacının da transferini bitirmek üzere olan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de sezona damga vuracak bir takas transfer için çalışmalarına başladı. Trabzonspor ile herkesin konuşacağı bir transfere imza atmaya yakın olan Fenerbahçe, yılın takasını gerçekleştirecek. İşte son dakika haberinin detayları…