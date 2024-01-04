Giriş Tarihi: 04.01.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
20:10
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında başı çeken takım olan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. İsmail Kartal yönetiminde ligde oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider tamamlamıştı. Ocak ayının ortalarında başlayacak olan transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, 2024'ün ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. 90 milyon Euro'luk dünya yıldızı isteyen sarı-lacivertliler, yılın transferine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…