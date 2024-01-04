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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 20:10

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında başı çeken takım olan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. İsmail Kartal yönetiminde ligde oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider tamamlamıştı. Ocak ayının ortalarında başlayacak olan transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, 2024'ün ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. 90 milyon Euro'luk dünya yıldızı isteyen sarı-lacivertliler, yılın transferine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray ile karşılaştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…

Sarı-kırmızılı takımla oynanan mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan Kanarya, İstanbulspor maçıyla lige geri dönecek.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…

Ligde 44 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak zirveyi bırakmak istemiyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…

Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Kanarya, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapacak.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe 90 milyonluk dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni yıl hediyesi…

Sezon başında kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren Fenerbahçe, devre arasında da benzer stratejiyi yürütecek.

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