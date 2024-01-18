Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 19:47

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de bir hayli hızlı girdi. Ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek puanını 53'e yükselten Kanarya, 21. hafta maçında Samsunspor'u sahasında konuk edecek. Bu sırada flaş transfer gelişmeleri de yaşayan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı. İki yıldız oyuncunun dışında durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, bir dünya yıldızını daha İstanbul'a getirme niyetinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, oldukça verimli bir sezon geçiriyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...

Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızı isimlerle hedefini tamamen şampiyonluğa yönelten Kanarya, zirvede yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...

Son olarak ligin 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak puanını 53 yaptı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...

Bu sonuçla birlikte psikolojik üstünlüğü de eline alan Fenerbahçe, yaptığı transferlerle de adından söz ettiriyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...

DEVRE ARASINA HIZLI BİR GİRİŞ

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer çalışmalarında elini bir hayli çabuk tuttu.

SON DAKİKA