Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
19:47
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul’a getiriyor: İşte taraftarın yeni sevgilisi...
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de bir hayli hızlı girdi. Ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek puanını 53'e yükselten Kanarya, 21. hafta maçında Samsunspor'u sahasında konuk edecek. Bu sırada flaş transfer gelişmeleri de yaşayan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı. İki yıldız oyuncunun dışında durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, bir dünya yıldızını daha İstanbul'a getirme niyetinde. İşte son dakika haberinin detayları…