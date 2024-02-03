Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 03.02.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 21:33

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda doludizgin devam eden Galatasaray, transferde de dikkat çeken bir hareketlilik yaşıyor. Devre arasında Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey transferinden de büyük bir gelir elde etti. Galatasaray'da yaptığı parlamayla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, takımına önemli bir bonservis kazandırdı. Devre arası transfer sezonu sona ermeden bir fırsat transferi peşinde koşan Galatasaray, dünya yıldızını İstanbul'a getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Ligde son olarak Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 63 puanla zirveyi takibini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Devre arası transfer döneminde Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, dikkatleri çekmişti.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Fransız sağ bek oyuncusundan yüksek bonservis geliri elde eden Galatasaray, ara transfer döneminde iki de takviye yaptı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Aslan, bir de fırsat transferi yapmayı planlıyor.

SON DAKİKA