Giriş Tarihi: 03.02.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
21:33
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda doludizgin devam eden Galatasaray, transferde de dikkat çeken bir hareketlilik yaşıyor. Devre arasında Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey transferinden de büyük bir gelir elde etti. Galatasaray'da yaptığı parlamayla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, takımına önemli bir bonservis kazandırdı. Devre arası transfer sezonu sona ermeden bir fırsat transferi peşinde koşan Galatasaray, dünya yıldızını İstanbul'a getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…