Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
10:14
Son dakika haberleri: Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! 'G.Saray'da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...'
Son dakika habeleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u 3-2 yenerken, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya yükseltti. Ligin 23. haftası Galatasaray ile Trabzonspor arasında dev bir maça sahne olacakken, şampiyonluk yarışıyla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...