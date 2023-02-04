Son dakika haberleri: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! ’G.Saray’da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...’

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Ligde haftalar geçtikçe ortam kızışıyor. Fenerbahçe berabere kaldı, Galatasaray puan farkını altıya çıkardı, Başakşehir kaybetti. Şu anki puan sıralamasına bakarsak Galatasaray'ın 6 puanlık farkı için nasıl bir yorum yaparsınız?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın yakaladığı 6 puanlık fark, büyük bir avantaj değil. Çünkü Galatasaray zirvedeki takımlarla henüz oynamadı. O maçları kazanırsa şampiyonluk şarkıları söyleyebilir. Bu köprünün altından çok sular geçer. Eğer Galatasaray kazanma alışkanlığını sürdürürse sorun yaşamaz ama şimdiden Galatasaray için 'Şampi…' demek yanlış olur.