Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! 'G.Saray'da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...'
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:14

Son dakika haberleri: Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! 'G.Saray'da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...'

Son dakika habeleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u 3-2 yenerken, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya yükseltti. Ligin 23. haftası Galatasaray ile Trabzonspor arasında dev bir maça sahne olacakken, şampiyonluk yarışıyla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! ’G.Saray’da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...’

Son dakika habeleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u 3-2 yenerken, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya yükseltti. Ligin 23. haftası Galatasaray ile Trabzonspor arasında dev bir maça sahne olacakken, şampiyonluk yarışıyla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! ’G.Saray’da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...’

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta geride kaldı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a puan kaybetmesinin ardından Galatasaray, en yakın rakibiyle puan farkını 6'ya çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! ’G.Saray’da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...’

23. hafta dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek.

Son dakika haberleri: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! ’G.Saray’da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...’

SABAH Spor'un usta yazarları hem kritik mücadeleyi hem de Galatasaray'ın puan farkını 6'ya yükseltmesini değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika haberleri: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı için olay yaratan iddia! ’G.Saray’da kriz kapıda! İki oyuncunun gözüne çöp kaçsa...’

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Ligde haftalar geçtikçe ortam kızışıyor. Fenerbahçe berabere kaldı, Galatasaray puan farkını altıya çıkardı, Başakşehir kaybetti. Şu anki puan sıralamasına bakarsak Galatasaray'ın 6 puanlık farkı için nasıl bir yorum yaparsınız?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın yakaladığı 6 puanlık fark, büyük bir avantaj değil. Çünkü Galatasaray zirvedeki takımlarla henüz oynamadı. O maçları kazanırsa şampiyonluk şarkıları söyleyebilir. Bu köprünün altından çok sular geçer. Eğer Galatasaray kazanma alışkanlığını sürdürürse sorun yaşamaz ama şimdiden Galatasaray için 'Şampi…' demek yanlış olur.

SON DAKİKA