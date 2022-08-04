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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! 'Fenerbahçe iki kere şampiyon olur'
Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 07:17

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! 'Fenerbahçe iki kere şampiyon olur'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu, Cuma günü İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. Özellikle 4 büyüklerin şampiyonluk parolasıyla başladığı ve bu doğrultuda üst düzey transferler yaptığı lig öncesi kulüplerin kadroları son şeklini alıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren İstanbul'un 3 büyük takımı için dikkat çeken ifadeler kullanırken, çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte o değerlendirmeler...

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! ’Fenerbahçe iki kere şampiyon olur’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu, Cuma günü İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. Özellikle 4 büyüklerin şampiyonluk parolasıyla başladığı ve bu doğrultuda üst düzey transferler yaptığı lig öncesi kulüplerin kadroları son şeklini alıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren İstanbul'un 3 büyük takımı için dikkat çeken ifadeler kullanırken, çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte o değerlendirmeler...

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! ’Fenerbahçe iki kere şampiyon olur’

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, Cuma günü başlıyor. Son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! ’Fenerbahçe iki kere şampiyon olur’

Büyük heyecan öncesi SABAH Spor yazarları; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! ’Fenerbahçe iki kere şampiyon olur’

İşte o değerlendirmeler;

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! ’Fenerbahçe iki kere şampiyon olur’

SORU: Beşiktaş'ta Rıdvan gitti, Emirhan gitmek üzere ve Josef 2 ay yok. Tartışılan bir sistem var. Neler yapar Beşiktaş bu sezon ligde?

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'I UÇURUMA SÜRÜKLER

Beşiktaş'ta giden herkesin yeri bir şekilde dolar. Bir tek Josef de Souza'nın yeri dolmazsa zorlanır. Josef'in dönüşü için iki ay deniyor ancak nasıl döneceği net değil. Bu yüzden yerine 6-8 karışımı yeni bir takviyeye ihtiyaç var. Beşiktaş, Weghorst, Cenk ve Muleka ile hücuma büyük dokunuşlar yaptı. Bu üçlüyü destekleyecek 8 hatta 10 numara özelliklerini de taşıyan ofansif bir orta saha alınmalı.

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