Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:17
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
07:17
Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala flaş iddia! 'Fenerbahçe iki kere şampiyon olur'
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu, Cuma günü İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. Özellikle 4 büyüklerin şampiyonluk parolasıyla başladığı ve bu doğrultuda üst düzey transferler yaptığı lig öncesi kulüplerin kadroları son şeklini alıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren İstanbul'un 3 büyük takımı için dikkat çeken ifadeler kullanırken, çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte o değerlendirmeler...