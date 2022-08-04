SORU: Beşiktaş'ta Rıdvan gitti, Emirhan gitmek üzere ve Josef 2 ay yok. Tartışılan bir sistem var. Neler yapar Beşiktaş bu sezon ligde?

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'I UÇURUMA SÜRÜKLER

Beşiktaş'ta giden herkesin yeri bir şekilde dolar. Bir tek Josef de Souza'nın yeri dolmazsa zorlanır. Josef'in dönüşü için iki ay deniyor ancak nasıl döneceği net değil. Bu yüzden yerine 6-8 karışımı yeni bir takviyeye ihtiyaç var. Beşiktaş, Weghorst, Cenk ve Muleka ile hücuma büyük dokunuşlar yaptı. Bu üçlüyü destekleyecek 8 hatta 10 numara özelliklerini de taşıyan ofansif bir orta saha alınmalı.