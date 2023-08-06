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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! "Bu iki isim ligi yeniden..."
Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 14:46

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! "Bu iki isim ligi yeniden..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı... Tüm takımlar hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren ligde bu sezona 4 büyükler, bir kez daha şampiyonluğun favorisi olarak başlayacaklar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferde ses getiren isimleri kadrolarına katarken, transfer çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Süper Lig'de ilk düdüğün çalmasına az bir süre kalmışken, SABAH Spor'un usta kalemi dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! Bu iki isim ligi yeniden...

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer görüşmeleri yapıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! Bu iki isim ligi yeniden...

Bu sezon lige yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor favori olarak başlayacak. İlk düdüğün çalmasına günler kala SABAH Spor'un usta kalemi Ali Gültiken, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! Bu iki isim ligi yeniden...

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Gültiken'in açıklamaları şöyle;

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe çok maliyetli bir takım kurup önemli yıldızları kadrosuna kattı. Toplumdaki genel hava, şampiyonluk yarışının yine bu iki takım arasında geçeceği şeklinde. Buna katılıyor musunuz?

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! Bu iki isim ligi yeniden...

Son 20 senenin sezon başı transfer dönemlerine baktığımızda aşağı yukarı aynı fotoğrafları görüyoruz. Çok transfer yapanın şampiyon olacağı algısı her zaman çok yüksek oluyor. Ama sezon sonlarına baktığımızda bu fotoğrafları bire bir göremiyoruz. Çünkü futbolda başarının en temel noktası, doğru takım oluşturabilmek ve onu sezonun tamamında etkili bir şekilde yönetebilmek. Bunu en iyi yapabilen takım, mutlu sona ulaşır.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! Bu iki isim ligi yeniden...

"İCARDİ VE ABOUBAKAR SEZONU DOMİNE EDER"

Şu ana kadar yapılan transferlerde en çok hangi isim sizi etkiledi?

Ligimiz açısından en önemli transfer yine İcardi diyebiliriz. Çünkü kiralıktan sonra tekrar bonservisiyle alınması G.Saray'a önemli bir güç kattı. Geçen yılın başarısında tartışmasız en öne çıkan isimdi. Ligin bütün dengesini değiştirdi.

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