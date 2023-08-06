Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
14:46
Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! "Bu iki isim ligi yeniden..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı... Tüm takımlar hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren ligde bu sezona 4 büyükler, bir kez daha şampiyonluğun favorisi olarak başlayacaklar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferde ses getiren isimleri kadrolarına katarken, transfer çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Süper Lig'de ilk düdüğün çalmasına az bir süre kalmışken, SABAH Spor'un usta kalemi dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...