Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala Icardi ve Aboubakar için olay iddia! "Bu iki isim ligi yeniden..."

"İCARDİ VE ABOUBAKAR SEZONU DOMİNE EDER"

Şu ana kadar yapılan transferlerde en çok hangi isim sizi etkiledi?

Ligimiz açısından en önemli transfer yine İcardi diyebiliriz. Çünkü kiralıktan sonra tekrar bonservisiyle alınması G.Saray'a önemli bir güç kattı. Geçen yılın başarısında tartışmasız en öne çıkan isimdi. Ligin bütün dengesini değiştirdi.