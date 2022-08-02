Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
09:39
Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala olay sözler! "Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık"
Son dakika haberleri: Süper Lig'de hasret sona eriyor. Yaklaşık 2.5 ayın ardından 2022/23 sezonu, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrolarını üst düzey isimlerle güçlendiren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor zirvenin en güçlü adayları konumundalar. 4 büyüklerin hocaları Jorge Jesus, Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Valerien Ismael'le ilgili sezon öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...