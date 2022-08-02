Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala olay sözler! "Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık"
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:39

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına günler kala olay sözler! "Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de hasret sona eriyor. Yaklaşık 2.5 ayın ardından 2022/23 sezonu, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrolarını üst düzey isimlerle güçlendiren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor zirvenin en güçlü adayları konumundalar. 4 büyüklerin hocaları Jorge Jesus, Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Valerien Ismael'le ilgili sezon öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala olay sözler! Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık

Son dakika haberleri: Süper Lig'de hasret sona eriyor. Yaklaşık 2.5 ayın ardından 2022/23 sezonu, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrolarını üst düzey isimlerle güçlendiren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor zirvenin en güçlü adayları konumundalar. 4 büyüklerin hocaları Jorge Jesus, Abdullah Avcı, Okan Buruk ve Valerien Ismael'le ilgili sezon öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala olay sözler! Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık

Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık 2.5 aylık hasret, bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona eriyor ve 2022/23 sezonu resmi olarak start veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala olay sözler! Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan 4 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sezona iddialı hazırlanırken, SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Levent Tüzemen yeni sezon öncesi hocaların durumlarını değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala olay sözler! Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık

İşte yazarların değerlendirmeleri;

Son dakika haberleri: Süper Lig’in başlamasına günler kala olay sözler! Ensesinde boza pişer, bu kadar transfer hovardalık

SORU: Süper Lig'in başlamasına az kaldı. 4 büyük takımın teknik direktörünü tartıya çıkarırsanız neler söylersiniz?

SON DAKİKA