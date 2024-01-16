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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 20:49

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele sürerken 20. hafta maçları da sona erdi. Ligin ikinci yarısında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ederken şampiyonluk oranları da açıklandı. Açıklanan oranlara göre Süper Lig'in 2023/24 sezonu için şampiyonluğun favorisi değişti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı her hafta giderek daha da kızışıyor. Ligde son olarak 20. hafta mücadeleleri oynandı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Ligin zirvesinde yer alan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hafta iki kritik karşılaşmaya çıktı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, uzun süre eşitliği bozulmayan mücadeleden tek golle 3 puanı almayı başardı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Karşılaşmadan galip gelmesiyle birlikte ligdeki puanını 53 yapan Kanarya, zirvedeki yürüyüşünü de sürdürmüş oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise RAMS Park'ta ligin zorlu takımlarından birisi olan Kayserispor'u ağırladı.

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