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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…
Giriş Tarihi: 10.12.2022 00:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 01:08

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan durmaksızın devam ediyor. Çeyrek final müsabakalarının oynandığı dev turnuvada Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu mücadeleye, Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst damgasını vurdu. Arjantin'in 2-0 önde götürdüğü maça sonradan girerek gecenin seyrini değiştiren Weghorst, Arjantin'e korku dolu anlar yaşattı.Öte yandan Beşiktaşlı yıldız, Dünya Kupası'nda da tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…

Kupanın ilk çeyrek final eşleşmesinde turnuvaya damga vuran bir sonuç ortaya çıkmıştı. Hırvatistan ile Brezilya'nın karşı karşıya geldi maçta Hırvatlar, Brezilya'yı kupa dışına itti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…

Turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen Brezilya'nın çeyrek finalde elenmesi büyük bir şok yarattı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…

İkinci çeyrek final eşleşmesinde ise Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele bir başka büyük sürprize sahne oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in yıldızı Lionel Messi’nin dünyasını başına yıktı! Hollanda - Arjantin maçında Beşiktaşlı golcü Dünya Kupası tarihine geçti…

Maça büyük bir üstünlükle başlayan Arjantin, karşılaşmanın büyük bir bölümünü domine etti ve Hollanda'ya karşı üstünlüğünü hissettirdi.

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