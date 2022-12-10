Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan durmaksızın devam ediyor. Çeyrek final müsabakalarının oynandığı dev turnuvada Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu mücadeleye, Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst damgasını vurdu. Arjantin'in 2-0 önde götürdüğü maça sonradan girerek gecenin seyrini değiştiren Weghorst, Arjantin'e korku dolu anlar yaşattı.Öte yandan Beşiktaşlı yıldız, Dünya Kupası'nda da tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…