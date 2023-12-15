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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 22:45

Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

Son dakika haberleri… Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yoluna devam eden yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi play-off turuna geriledi. Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe ise direkt olarak son 16 turuna kaldı. Futbol istatistikleriyle ünlü sayfa Euro Club Index, bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımların şampiyonluk oranlarını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı listelerde büyük sürprizler de görüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

Son dakika haberleri… Euro Club Index sayfası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların turnuvalarda şampiyonluk oranlarını belirledi. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanma oranları belli oldu.

Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

TAKIMLARIN AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMA ORANLARI

Liverpool | %38

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Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

Bayer Leverkusen | %12

Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

Milan | %7

Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

Brighton | %6

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