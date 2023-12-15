Giriş Tarihi: 15.12.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 22:45

Son dakika haberleri: Takımların Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanma oranları açıklandı! Listede büyük sürpriz: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranı…

Son dakika haberleri… Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yoluna devam eden yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi play-off turuna geriledi. Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe ise direkt olarak son 16 turuna kaldı. Futbol istatistikleriyle ünlü sayfa Euro Club Index, bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımların şampiyonluk oranlarını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı listelerde büyük sürprizler de görüldü. İşte son dakika haberinin detayları…