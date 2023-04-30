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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk'tan sürpriz tercihler...
Giriş Tarihi: 30.04.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 12:55

Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk'tan sürpriz tercihler...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray kritik virajda hata yapmak istemezken, Beşiktaş maçtan 3 puanla ayrılıp iddiasını artırmak istiyor. Kritik mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını yaparken Şenol Güneş ve Okan Buruk, kadro tercihlerini yaptı. İşte derbi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

MEHMET ÖZCAN
Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk’tan sürpriz tercihler...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray kritik virajda hata yapmak istemezken, Beşiktaş maçtan 3 puanla ayrılıp iddiasını artırmak istiyor. Kritik mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını yaparken Şenol Güneş ve Okan Buruk, kadro tercihlerini yaptı. İşte derbi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk’tan sürpriz tercihler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.

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Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk’tan sürpriz tercihler...

Saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele öncesinde iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk’tan sürpriz tercihler...

OYUNU BIRAKTI, FORMAYI ALDI

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor. Online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu.

Son dakika haberleri: Tarihi derbi için karar verildi! Şenol Güneş ve Okan Buruk’tan sürpriz tercihler...

Uyarılar sonrası kendini toparlayan 26 yaşındaki futbolcu, Aboubakar'ın tavsiyelerini dinledi ve hayatını düzene koydu. İdman dışında da eskisi gibi neşeli ve girişken olmaya başlayan Rosier'in değişimi herkesi memnun etti.

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