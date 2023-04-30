Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray kritik virajda hata yapmak istemezken, Beşiktaş maçtan 3 puanla ayrılıp iddiasını artırmak istiyor. Kritik mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını yaparken Şenol Güneş ve Okan Buruk, kadro tercihlerini yaptı. İşte derbi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...