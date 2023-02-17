Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
07:46
Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! 'Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...'
Son dakika haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel'i konuk etti. Tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan Kahramanmaraş'taki asrın deprem felaketinin ardından oynanan ve duygusal anların yaşadığı mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Tüm takım taraftarlarının tek yürek olduğu ve Trabzonspor'a koşulsuz destek verdiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte tüm detaylar...