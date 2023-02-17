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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! 'Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...'
Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:46

Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! 'Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...'

Son dakika haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel'i konuk etti. Tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan Kahramanmaraş'taki asrın deprem felaketinin ardından oynanan ve duygusal anların yaşadığı mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Tüm takım taraftarlarının tek yürek olduğu ve Trabzonspor'a koşulsuz destek verdiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! ’Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...’

Son dakika haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel'i konuk etti. Tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan Kahramanmaraş'taki asrın deprem felaketinin ardından oynanan ve duygusal anların yaşadığı mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Tüm takım taraftarlarının tek yürek olduğu ve Trabzonspor'a koşulsuz destek verdiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! ’Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...’

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda İsviçre ekibi Basel'i konuk etti.

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Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! ’Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...’

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın deprem felaketi nedeniyle duygusal bir ortamda oynanan mücadelede rakibini Larsen'in golüyle 1-0 yenen bordo-mavililer, rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! ’Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...’

Türkiye'deki tüm takım taraftarlarının tribünden destek verdiği Trabzonspor'un galibiyetinin ardından SABAH Spor'un usta yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Tarihi maçın ardından duygusal sözler! ’Bir lider, baba ve ağabey gibiydi! Gözyaşının sel olduğu günlerde...’

İşte usta kalemlerin değerlendirmeleri;

İSKENDER GÜNEN: GERÇEK KAHRAMAN ONLAR

Yaşamda öyle anlar var ki; kelimeler kifayetsiz kalıyor. Aradan geçen 12 günden beri yaşanılanlar bu durumu en iyi şekilde ifade etmekte. Her yerde acı ve gözyaşı var. Yıkılan kentler ve bu yıkılan kentlerde yaşayanların yok olan hayalleri. Enkaz altından çıkarılan her can için gözyaşlarımızı tutmakta zorluklarımızın olduğu bir durum. Öyle bir travma ki altından nasıl kalkarız inanın bilmiyorum, uzun bir süre bu travmadan kurtulma şansımız da ne yazık ki yok.

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