İşte usta kalemlerin değerlendirmeleri;

İSKENDER GÜNEN: GERÇEK KAHRAMAN ONLAR

Yaşamda öyle anlar var ki; kelimeler kifayetsiz kalıyor. Aradan geçen 12 günden beri yaşanılanlar bu durumu en iyi şekilde ifade etmekte. Her yerde acı ve gözyaşı var. Yıkılan kentler ve bu yıkılan kentlerde yaşayanların yok olan hayalleri. Enkaz altından çıkarılan her can için gözyaşlarımızı tutmakta zorluklarımızın olduğu bir durum. Öyle bir travma ki altından nasıl kalkarız inanın bilmiyorum, uzun bir süre bu travmadan kurtulma şansımız da ne yazık ki yok.