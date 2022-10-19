Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: "Beyinleri..." Flaş Fatih Terim sözleri

DURSUN ÖZBEK, İNAN KIRAÇ'LA KONUŞMALI

SORU: Galatasaray taraftarın yüzünü güldüremiyor. Eleştiri çok. Yönetim ve Okan Buruk ne yapmalı?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray Vakfı Başkanı ve G.Saray Divan Kurulu üyesi Sayın İnan Kıraç, 117. kuruluş yılı nedeniyle Ali Sami Yen'in mezarına yapılan ziyarete katıldı. İnan Bey, camiada güçlü bir isimdir ve hakim olduğu geniş bir çevresi vardır. Mezarlıkta gazeteci Sezgin Gelmez'e bir röportaj verdi ve şöyle dedi: "Ali Koç ailenin en ufağı. Önünü açıyorlar, destek oluyorlar." Gelmez, "F.Bahçe şampiyon mu olacak?" diye sordu, Kıraç da "Evet, F.Bahçe şampiyon olur" cevabını verdi. İnan Bey'in bu sözlerinin arkasındaki bilgi nereden geliyor? G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, İnan Bey ile bir toplantı yapıp "F.Bahçe şampiyon olur" sözünün temelinde yatan gerçekleri sormalı ve öğrenmeli.