Giriş Tarihi: 19.10.2022 07:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
07:53
Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: "Beyinleri..." Flaş Fatih Terim sözleri
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı. Adana Demirspor'un liderliği ile geçilen haftada Kayserispor - Galatasaray, Beşiktaş - Trabzonspor ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki haber kararları haftaya damga vurmayı başardı. Usta yazarlar bu hafta yaşanan olayları değerlendirirken, çok sert eleştiriler getirdiler. İşte tüm detaylar...