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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: "Beyinleri..." Flaş Fatih Terim sözleri
Giriş Tarihi: 19.10.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 07:53

Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: "Beyinleri..." Flaş Fatih Terim sözleri

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı. Adana Demirspor'un liderliği ile geçilen haftada Kayserispor - Galatasaray, Beşiktaş - Trabzonspor ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki haber kararları haftaya damga vurmayı başardı. Usta yazarlar bu hafta yaşanan olayları değerlendirirken, çok sert eleştiriler getirdiler. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: Beyinleri... Flaş Fatih Terim sözleri

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı. Adana Demirspor'un liderliği ile geçilen haftada Kayserispor - Galatasaray, Beşiktaş - Trabzonspor ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki haber kararları haftaya damga vurmayı başardı. Usta yazarlar bu hafta yaşanan olayları değerlendirirken, çok sert eleştiriler getirdiler. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: Beyinleri... Flaş Fatih Terim sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken, haftaya hakemlerin verdiği kararlar damga vurdu.

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Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: Beyinleri... Flaş Fatih Terim sözleri

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ile İnan Kıraç'ın Ali Koç ve Fenerbahçe'yle ilgili sözlerinin de dikkat çektiği haftayı SABAH Spor yazarları değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: Beyinleri... Flaş Fatih Terim sözleri

İşte çarpıcı yorumlar;

Son dakika haberleri: Tartışmalar sonrası hakemler için çok sert açıklama: Beyinleri... Flaş Fatih Terim sözleri

DURSUN ÖZBEK, İNAN KIRAÇ'LA KONUŞMALI

SORU: Galatasaray taraftarın yüzünü güldüremiyor. Eleştiri çok. Yönetim ve Okan Buruk ne yapmalı?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray Vakfı Başkanı ve G.Saray Divan Kurulu üyesi Sayın İnan Kıraç, 117. kuruluş yılı nedeniyle Ali Sami Yen'in mezarına yapılan ziyarete katıldı. İnan Bey, camiada güçlü bir isimdir ve hakim olduğu geniş bir çevresi vardır. Mezarlıkta gazeteci Sezgin Gelmez'e bir röportaj verdi ve şöyle dedi: "Ali Koç ailenin en ufağı. Önünü açıyorlar, destek oluyorlar." Gelmez, "F.Bahçe şampiyon mu olacak?" diye sordu, Kıraç da "Evet, F.Bahçe şampiyon olur" cevabını verdi. İnan Bey'in bu sözlerinin arkasındaki bilgi nereden geliyor? G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, İnan Bey ile bir toplantı yapıp "F.Bahçe şampiyon olur" sözünün temelinde yatan gerçekleri sormalı ve öğrenmeli.

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