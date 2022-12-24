Giriş Tarihi: 24.12.2022 23:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 00:01

Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekibin 61 ve 90+11'inci dakikalarda attığı goller, 3 puanı getirdi. Trabzonspor'a karşı sahada varlık gösteremeyen Fenerbahçe ise ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Oldukça gergin bir atmosferde geçen mücadelede birçok da tartışmalı pozisyon oluştu. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananları yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…