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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 23:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 00:01

Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekibin 61 ve 90+11'inci dakikalarda attığı goller, 3 puanı getirdi. Trabzonspor'a karşı sahada varlık gösteremeyen Fenerbahçe ise ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Oldukça gergin bir atmosferde geçen mücadelede birçok da tartışmalı pozisyon oluştu. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananları yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu.

Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Gomez, 90+10. dakikada Trezeguet attı. Karadeniz ekibi, puanını 26'ya yükseltirken haftaya 29 puanla lider giren rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

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Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

GALİBİYETİ TARAFTARI İLE KUTLADI

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

Bordo-mavili oyuncular, orta alanda toplanarak sevinç yaşadıktan sonra kolbastı oynayarak galibiyetin keyfini çıkardı. Maç sonunda stat çevresinde hava fişek atıldı.

Son dakika haberleri: Tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Miguel Crespo’nun kırmızı kartı doğru mu?

Karşılaşmanın bitmesinin ardından bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlarda bulunarak Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

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