Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında lig lideri Trabzonspor, zorlu karşılaşmada Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın başından sonuna kadar yüksek tempolu bir oyun sergileyen iki takım, 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Valerien Ismael, siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. Dev mücadelenin son anlarına girilirken iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir anda sahanın karıştığı anlarda kırmızı kart da çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…