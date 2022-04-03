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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 23:20

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında lig lideri Trabzonspor, zorlu karşılaşmada Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın başından sonuna kadar yüksek tempolu bir oyun sergileyen iki takım, 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Valerien Ismael, siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. Dev mücadelenin son anlarına girilirken iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir anda sahanın karıştığı anlarda kırmızı kart da çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo-mavili ekip için şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

Maçın başından sonuna kadar yüksek tempolu bir oyun sergileyen iki takım, futbolseverlere heyecanı yüksek bir 90 dakika izletmeyi başardı.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

Konuk ekip Beşiktaş, ev sahibi Trabzonspor'a karşı maça daha baskılı ve etkili başlarken, ilk yarıda birçok pozisyona girdi.

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