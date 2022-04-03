Giriş Tarihi: 03.04.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 23:20

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Beşiktaş maçının son anlarında sinirler gerildi! Sonradan girdi 10 dakika dayanabildi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında lig lideri Trabzonspor, zorlu karşılaşmada Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın başından sonuna kadar yüksek tempolu bir oyun sergileyen iki takım, 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Valerien Ismael, siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. Dev mücadelenin son anlarına girilirken iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir anda sahanın karıştığı anlarda kırmızı kart da çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…