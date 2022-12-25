Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Yenilginin bir numaralı sorumlusu..."

ALİ GÜLTİKEN: LİGDE YARIŞ YENİDEN BAŞLADI

Derbiler artık denge maçları haline geldi. İki takımın da birbirini kontrol ettiği, riskten ziyade oyunu daha kontrollü götürüp sonlara doğru oyunu değiştirmeyi düşündüğü bir dönemdeyiz. Fakat başta eksik kalmak tüm bu dengeleri başka bir yere taşıyor.

Crespo'nun ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kartın yarattığı eksiklik beraberinde şaşkınlığı da getirince Trabzonspor da bunu iyi kullandı.