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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Yenilginin bir numaralı sorumlusu..."
Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 07:25

Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Yenilginin bir numaralı sorumlusu..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti ve puan farkını 3'e indirdi. Kırmızı kartın ve sarı kartların bol olduğu gergin maçın ardından SABAH Spor'u usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Eleştiriler Jorge Jesus'a gelirken Fenerbahçe'nin kötü performansı da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Yenilginin bir numaralı sorumlusu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 15. haftasına Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu ve tempolu maçta Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 kazanan Trabzonspor oldu.

PUAN FARKI 3'E İNDİ, ZİRVE KIZIŞTI

Lider Fenerbahçe ile puan farkını 3'e indiren ve Trabzonspor'la iç sahada 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Yenilginin bir numaralı sorumlusu...

SABAH Spor'un usta kalemleri kartların bol olduğu gergin karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Fenerbahçe'de özellikle de Jorge Jesus eleştirilerin hedefi oldu. İşte o sözler...

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Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Yenilginin bir numaralı sorumlusu...

ALİ GÜLTİKEN: LİGDE YARIŞ YENİDEN BAŞLADI

Derbiler artık denge maçları haline geldi. İki takımın da birbirini kontrol ettiği, riskten ziyade oyunu daha kontrollü götürüp sonlara doğru oyunu değiştirmeyi düşündüğü bir dönemdeyiz. Fakat başta eksik kalmak tüm bu dengeleri başka bir yere taşıyor.

Crespo'nun ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kartın yarattığı eksiklik beraberinde şaşkınlığı da getirince Trabzonspor da bunu iyi kullandı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Yenilginin bir numaralı sorumlusu...

"TRABZONSPOR ADINA BİRÇOK POZİTİF DÖNÜŞÜM VAR"

Kırmızı karttan sonra gelen Maxi Gomez'in golü bütün dengeyi Trabzon lehine çevirdi. Hem sayısal üstünlük hem skor üstünlüğü bu tür maçlarda büyük avantaj. Abdullah hoca da bunu oyuncularıyla birlikte iyi kullandı. Golden sonra orta alandaki Siopis, Bakasetas ve Abdülkadir'in yerine Gbamin, Hamsik ve Bardhi değişiklikleriyle oyunu hem diri oyuncularla hem de yenilenmiş olarak kontrolüne aldı. Bu maçın kazanmanın yanında Trabzonspor adına birçok pozitif dönüşümü var.

Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Yenilginin bir numaralı sorumlusu...

Visca'nın dönmüş olması çok önemliydi. Diğer yanda Gomez'in gol bölgelerindeki verimsizliği de eleştiri sebebiydi. O da bu maçta ağları havalandırıp büyük bir işe imza attı. Tabii ki bu mücadeleyi 3 puanla bitirmek Trabzonspor'un ligdeki zirve hedefini tazelerken lige de yeni bir boyut getirdi.

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