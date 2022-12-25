Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Yenilginin bir numaralı sorumlusu..."

Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
07:25
Son dakika haberleri: Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti ve puan farkını 3'e indirdi. Kırmızı kartın ve sarı kartların bol olduğu gergin maçın ardından SABAH Spor'u usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Eleştiriler Jorge Jesus'a gelirken Fenerbahçe'nin kötü performansı da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...