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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu'dan flaş sözler...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:32

Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu'dan flaş sözler...

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi Play-off rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, maça damga vuran pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Maçın hakemi, gösterdiği kartlarlar eleştirilerin isimlerin başında geldi. Verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...

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Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu’dan flaş sözler...

UEFA Konferans Ligi Play-off rövanşında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu’dan flaş sözler...

SABAH Spor'un usta kalemleri Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Trabzonspor - St. Gallen maçında yaşanan ve olay olan o pozisyon hakkında çaprıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu’dan flaş sözler...

MUSTAFA ÇULCU: ASKER ARKADAŞINA BU KADAR TOLERANS OLMAZ

Trabzonspor için 90 dakikada bitirilmesi gereken maç anlamsız uzatmalara ve penaltılara kadar gitti. Direğe takılan penaltıyla tur gitti, Avrupa bitti. Üzücü...

Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu’dan flaş sözler...

Litvanya'lı 39 yaşındaki Andris Treimanis, asla üst düzey bir hakem değil. Faul ve kartlarda standardı yok. Abdullah Avcı'nın 41. dakikadaki itirazında hakem sözlü uyardı sonra sarı kart çıkardı. Sarı kart Abdullah Avcı'ya değil, kulübedeki arka planda itiraz eden Trabzonlu yöneticiye çıktı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu’dan flaş sözler...

"OZAN TUFAN'A YAPILAN FAULE KART ÇIKMALIYDI"

26'da rakip ceza alanı önünde Görtler'in, Ozan Tufan'a girişi net kontrolsüz faul ve sarı kart olmalıydı. Hakem yanıldı! Hareket topa diyerek oyunu devam ettirdi. Oysa Görtler topa değil, Ozan Tufan'ın ayağına vurdu.

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