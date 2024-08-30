Giriş Tarihi: 30.08.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
08:32
Son dakika haberleri: Trabzonspor - St. Gallen maçında o pozisyon olay olmuştu! Mustafa Çulcu'dan flaş sözler...
Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi Play-off rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, maça damga vuran pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Maçın hakemi, gösterdiği kartlarlar eleştirilerin isimlerin başında geldi. Verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...