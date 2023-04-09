Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:06

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...

Son dakika haberleri: Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor. Avrupa'da kötü sonuçlar alan ve ligde de zirveden uzak kalan Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı ve daha yerine geçen Orhan Ak da teknik direktörlük görevinden istifa etti. Göreve gelen yeni yönetim, yeni sezon için hoca adaylarını belirlemişken, Murat Özbostan da yeni bir hoca adayını kaleme aldı. İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Trabzonspor’da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...

Spor Toto Süper Ligi'nde Trabzonspor'un düşüşü devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, dün de rakibi Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...

Geçtiğimiz sezon Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı ve daha sonra onun yerine geçer Orhan Ak görevinden istifa etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Trabzonspor’da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...

Yeni sezonda için yeni bir hocayla yola çıkmak isteyen bordo-mavili takımda yönetim, son olarak Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve daha sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ve pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

SABAH gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Trabzonspor'un Sergen Yalçın hamlesinin değerlendirirken, yeni bir hoca adayını da gündeme taşıdı. İşte o sözler...

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...

MURAT ÖZBOSTAN: ORHAN AK İLE DEVAM ETSEYDİ DAHA İYİ OLACAKTI

Trabzonspor yeni teknik adamını arıyor. Bordo-mavili takım, Orhan Ak ile sezonu bitirseydi ya da başka bir isimle daha iyi olacaktı. Şimdi takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu var.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...

SERGEN YALÇIN 50 MİLYON TL İSTİYOR"

Sergen Yalçın'ın istediği rakamı dün bu sayfalarda okudunuz: 50 milyon TL… Yalçın, kendi ve ekibi için talep ettiği ücret yüksek gelebilir ama 'Ben şampiyon bir hocayım' diyerek bu rakamı masaya koymuş. Rakam çok ya da az.

SON DAKİKA