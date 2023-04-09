Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
12:06
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...
Son dakika haberleri: Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor. Avrupa'da kötü sonuçlar alan ve ligde de zirveden uzak kalan Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı ve daha yerine geçen Orhan Ak da teknik direktörlük görevinden istifa etti. Göreve gelen yeni yönetim, yeni sezon için hoca adaylarını belirlemişken, Murat Özbostan da yeni bir hoca adayını kaleme aldı. İşte tüm detaylar...