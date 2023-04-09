Yeni sezonda için yeni bir hocayla yola çıkmak isteyen bordo-mavili takımda yönetim, son olarak Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve daha sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ve pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

SABAH gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Trabzonspor'un Sergen Yalçın hamlesinin değerlendirirken, yeni bir hoca adayını da gündeme taşıdı. İşte o sözler...