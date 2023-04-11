Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
09:31
Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig'de görev yapan...
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan şampiyon Trabzonspor, bu sezon resmen kabusu yaşıyor. Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifası ve daha sonra da yönetimin de değişmesinin ardından gözler takımın başına getirilecek yeni hocaya çevrildi. Sergen Yalçın ile görüşen Trabzonspor, Süper Lig'de görev yapan deneyimli hocayla görüşme yapacağı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...