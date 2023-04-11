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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig'de görev yapan...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:31

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig'de görev yapan...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan şampiyon Trabzonspor, bu sezon resmen kabusu yaşıyor. Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifası ve daha sonra da yönetimin de değişmesinin ardından gözler takımın başına getirilecek yeni hocaya çevrildi. Sergen Yalçın ile görüşen Trabzonspor, Süper Lig'de görev yapan deneyimli hocayla görüşme yapacağı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig’de görev yapan...

Spor Toto Süper Ligi'nde Trabzonspor'da kabus devam ediyor. Ligde Kayserispor'a ve Kasımpaşa'ya, kupa maçında da Ankaragücü'ne mağlup olan Bordo-mavili takım son 3 maçını da kaybetti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig’de görev yapan...

Ligde Kayserispor' 4-3 ve Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu ve kupadan elendi.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig’de görev yapan...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Trabzonspor'un performansı eleştirilerin hedefi haline gelirken, önce Abdullah Avcı ve daha sonra da tkaımın başına geçen yardımcısı Orhan Ak görevinden istifa etti. Fırtına, 28. hafta sonunda 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig’de görev yapan...

TRABZON'DA KRİTİK KARŞILAŞMA: RAKİP BEŞİKTAŞ

Trabzonspor bu hafta evinde ligin formda takımı 5 maçlık galibiyet serisi elde eden Beşiktaş' ağırlayacak. Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmek moral depolamak istiyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş yeni hoca hamlesi! Sergen Yalçın derken Süper Lig’de görev yapan...

ERTUĞRUL DOĞAN SORULARI YANITLAYACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün saat 20.00'de A Spor'da Gündem Özel programına konuk olacak. Başkan Doğan'ın, teknik direktör konusuyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirmesi ve bordomavili yönetimin planladığı projeleri anlatması bekleniyor. Başkan'ın ayrıca, mayıs ayında yapılacak 250 milyon TL'lik ödeme hakında da bilgi vereceği öğrenildi.

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