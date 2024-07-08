Giriş Tarihi: 08.07.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
23:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen bordo-mavili ekip, şu ana kadar dikkat çeken birçok yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kadrosunu adeta sil baştan yenileyen Fırtına, Süper Lig'de ortalığı birbirine katacak bir transferin daha peşinde. Bordo-mavili ekip, eski Fenerbahçeli için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…