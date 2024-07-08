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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor
Giriş Tarihi: 08.07.2024 23:48 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 23:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen bordo-mavili ekip, şu ana kadar dikkat çeken birçok yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kadrosunu adeta sil baştan yenileyen Fırtına, Süper Lig'de ortalığı birbirine katacak bir transferin daha peşinde. Bordo-mavili ekip, eski Fenerbahçeli için görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 67 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Şu ana kadar Cihan Çanak, Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Nwakaeme, gibi oyuncuları transfer eden bordo-mavililer, transferde hız kesmeyecek.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almayı hedefliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Forvet için Paul Onuachu'yu transfer etme çalışmalarına devam eden Fırtına, sürpriz bir isimle daha görüşmelere başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’dan ortalığı birbirine katacak transfer! Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor

Süper Lig'de adeta deprem etkisi yaratacak bu transfer, gerçekleştiği takdirde çok konuşulacak.

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