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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 23:25

Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...

Son dakika haberleri: Yaz transfer sezonunda takımlar yıldız hamlelerini yapmaya başladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, lige iddialı girmek için yıldız transferleri yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi yıldız oyuncu için transferde karşı karşıya geldi. İşte Almanların duyurduğu o isim...

Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...

Yaz transfer döneminde hamlelerini yapmaya başlayan Süper Lig ekiplerinde hareketlilik yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...

Ligde üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, yıldız oyuncu transferi için karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...

Dursun Özbek ve Okan Buruk yönetiminde transfer hamlelerine başlayan Cimbom, ilk transferini Michy Batshuayi'den yana yaptı.

Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...

BATSHUAYI'NİN MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını terleten Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

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