Giriş Tarihi: 30.06.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
23:25
Son dakika haberleri: Transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren yıldız! Almanlar duyurdu...
Son dakika haberleri: Yaz transfer sezonunda takımlar yıldız hamlelerini yapmaya başladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, lige iddialı girmek için yıldız transferleri yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi yıldız oyuncu için transferde karşı karşıya geldi. İşte Almanların duyurduğu o isim...