Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı
Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:16

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya etkisiz başlayan sarı-lacivertliler, rakibine üstünlüğünü hissettiremedi. Karşılıklı gollerin ve son dakikalarında nefes kesen anların yaşandığı mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte zirvede ağır yara alan İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu ve VAR kararı da olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı

Karşılaşmaya etkisiz başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son dakikalarında Fred'in nefis golüyle 1-0 öne geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı

İkinci yarıya da aynı etkisizlikle başlayan Kanarya, 57. dakikada Fode Koita'nın golüne engel olamadı ve mücadele 1-1'lik eşitliğe geldi.

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı

Maçın son 10 dakikasına girildiğinde rakip kaledeki baskısını iyice hissettiren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 80. dakikadaki golüyle bir kez daha öne geçti.

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı

Bu golden sonra yaşananlar ise uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu.

SON DAKİKA