Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
22:16
Son dakika haberleri: Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki VAR kararı olay yarattı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya etkisiz başlayan sarı-lacivertliler, rakibine üstünlüğünü hissettiremedi. Karşılıklı gollerin ve son dakikalarında nefes kesen anların yaşandığı mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte zirvede ağır yara alan İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu ve VAR kararı da olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…