Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:34
Son dakika haberleri: Türkiye'nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor... Dev finalde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma saat 20:45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takım da tüm hazırlıklarını tamamlarken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşananlar ve sahaya çıkması beklenen oyuncular...