Son dakika haberleri: Türkiye’nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu

REKABETTE BÜYÜK ÇEKİŞME VAR

Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 5 defa Beşiktaş, 4 kez ise Trabzonspor galibiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 4 FİNAL OYNANDI

Taraflar 2 mücadelede de berabere kaldı. Aynı zamanda iki takım arasında şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 2-0'lık skorla kazanan Beşiktaş olurken, 1976- 1977'de ise 1-0 ve 0-0'lık skorlarla zafere Trabzonspor ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini uzatmada 2-0 yenen BordoMavililer zafere ulaşırken, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen Siyah-Beyazlılar'dı.

Karşılaşma öncesi iki takım da maç için taktik, fizik ve mental anlamda hazır durumda. İşte Trabzonspor ve Beşiktaş'ta yaşananlar ve muhtemel 11'ler...