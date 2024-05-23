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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Türkiye'nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:34

Son dakika haberleri: Türkiye'nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor... Dev finalde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma saat 20:45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takım da tüm hazırlıklarını tamamlarken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşananlar ve sahaya çıkması beklenen oyuncular...

Ogün ŞAHİNOĞLU
YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberleri: Türkiye’nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak. 20.45'te başlayacak karşılaşma her iki takım açısından farklı anlamlar taşıyor.

Son dakika haberleri: Türkiye’nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu

Siyah-beyazlı ekip, büyük hayal kırıklığı ile geçen sezonu mutlu bitirip, Avrupa vizesi almak amacıyla sahaya çıkacak. Aksi bir durumda, ligin son haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç kadar, Adana Demirspor-Başakşehir maçından çıkacak sonuç da Avrupa' konusunda belirleyici olacak.

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Son dakika haberleri: Türkiye’nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu

Lig üçüncülüğünü garantileyip, Avrupa biletini kapan Fırtına'da ise Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Türkiye Kupası'nı, Ertuğrul Doğan ise başkanlık dönemindeki ilk kupasını kazanmak istiyor.

Son dakika haberleri: Türkiye’nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu

REKABETTE BÜYÜK ÇEKİŞME VAR

Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 5 defa Beşiktaş, 4 kez ise Trabzonspor galibiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 4 FİNAL OYNANDI

Taraflar 2 mücadelede de berabere kaldı. Aynı zamanda iki takım arasında şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 2-0'lık skorla kazanan Beşiktaş olurken, 1976- 1977'de ise 1-0 ve 0-0'lık skorlarla zafere Trabzonspor ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini uzatmada 2-0 yenen BordoMavililer zafere ulaşırken, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen Siyah-Beyazlılar'dı.

Karşılaşma öncesi iki takım da maç için taktik, fizik ve mental anlamda hazır durumda. İşte Trabzonspor ve Beşiktaş'ta yaşananlar ve muhtemel 11'ler...

Son dakika haberleri: Türkiye’nin kupası sahibini buluyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11’ler belli oldu

10 MADDEDE TRABZONSPOR

1- Deplasmandaki Başakşehir galibiyeti ve garantilenen lig üçüncülüğü, kupa finali öncesi takıma ekstra bir moral verdi.

2- Teknik direktör Abdullah Avcı, kupa finali öncesi oyuncularıyla hem bire bir hem de toplu olarak görüşmeler gerçekletirerek takımı motive etmeye çalıştı.

3- Takım kaptanları Uğurcan, Visca ve Denswil de takıma yeni katılan isimlere bu finalin önemini tekrar tekrar anlattı. Teknik heyet, kaptanlara saha içerisindeki gerginliklerde takımı yatıştırmaları görevini verdi.

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