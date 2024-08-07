Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
13:10
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak adına 3. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, dün son dakika yediği golle Lille'e 2-1 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in geçtiğimiz haftalarda aldıkları galibiyetler ülke puanında Türkiye'yi ilk 10 içerisinde tutmuştu. Fenerbahçe'nin dünkü yenilgisi sonrası ülke puanında geriye düştük. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...