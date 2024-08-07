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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:10

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak adına 3. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, dün son dakika yediği golle Lille'e 2-1 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in geçtiğimiz haftalarda aldıkları galibiyetler ülke puanında Türkiye'yi ilk 10 içerisinde tutmuştu. Fenerbahçe'nin dünkü yenilgisi sonrası ülke puanında geriye düştük. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaştı.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...

FENERBAHÇE TURU İSTANBUL'A BIRAKTI

Sarı-lacivertli takım, 90+1'de yediği golle maçtan 2-1 mağlup ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...

Temsilcimiz Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Kadıköy'de rövanş maçında Lille'i konuk edecek.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...

Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası Türkiye geriledi...

TÜRKİYE SIRALAMADA GERİLEDİ

Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın takipçisinin de gerisine düşmüş oldu.

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