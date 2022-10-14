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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…
Giriş Tarihi: 14.10.2022 20:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 21:00

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Son dakika haberleri… Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplamda 4 takım Türkiye'yi temsil ediyor. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un mücadele ettiği Avrupa kupalarında geçtiğimiz gün tarihi bir zafer gecesi yaşandı. 4. Haftanın oynandığı Avrupa maçlarında Türkiye'yi temsil eden 4 takımımız da günü galibiyetle tamamladı. Bu nedenle Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında büyük bir sıçrayış gerçekleştir. Peki, UEFA ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? İşte bu sezon UEFA ülke puanına en çok katkıyı yapan takımlar…

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Son dakika haberleri… Avrupa kupalarında bu sezon yollarına devam eden Türk futbol takımları Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un 4. haftadaki maçlarının tamamını kazanmalarının ardından, Türkiye, büyük bir sıçrayışla UEFA sıralamasında da 14. sıraya yükseldi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Bu sezon başında Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan 5 Türk takımdan Konyaspor dışında gruplara kalan Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Avrupa kupalarında gruplarda üçüncü hafta sonunda 25,7 puanla 18. sırada yer alan Türkiye, bir gecede alınan 4 puanla sıçrayış gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Türkiye, alınan 4 galibiyetin ardından İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bırakarak 14. sıraya yükseldi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Bir sezonda her takımın aldığı puanlar, o sezon içinde aynı ülkeden UEFA organizasyonlarında yer alan takım sayısına bölünerek ülke sıralamasındaki puana ekleniyor.

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