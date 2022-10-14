Giriş Tarihi: 14.10.2022 20:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 21:00

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar belli oldu! İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları…

Son dakika haberleri… Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplamda 4 takım Türkiye'yi temsil ediyor. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un mücadele ettiği Avrupa kupalarında geçtiğimiz gün tarihi bir zafer gecesi yaşandı. 4. Haftanın oynandığı Avrupa maçlarında Türkiye'yi temsil eden 4 takımımız da günü galibiyetle tamamladı. Bu nedenle Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında büyük bir sıçrayış gerçekleştir. Peki, UEFA ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? İşte bu sezon UEFA ülke puanına en çok katkıyı yapan takımlar…