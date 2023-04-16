Giriş Tarihi: 16.04.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 23:28

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 29. haftası dev mücadeleyle tamamlandı. Sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, kazanarak son haftalarda kötü gidişe son vermenin peşindeydi. Beşiktaş ise 5 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor deplasmanında da devam ettirmeyi istiyordu. Ancak ilk yarısı oldukça heyecansız geçen mücadelenin ikinci yarısı daha hareketli oynandı. Buna rağmen iki takımda eşitliği bozacak golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Trabzonspor'un tecrübeli ismi Uğurcan Çakır oldu. İşte son dakika haberinin detayları…