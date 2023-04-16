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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 16.04.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 23:28

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 29. haftası dev mücadeleyle tamamlandı. Sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, kazanarak son haftalarda kötü gidişe son vermenin peşindeydi. Beşiktaş ise 5 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor deplasmanında da devam ettirmeyi istiyordu. Ancak ilk yarısı oldukça heyecansız geçen mücadelenin ikinci yarısı daha hareketli oynandı. Buna rağmen iki takımda eşitliği bozacak golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Trabzonspor'un tecrübeli ismi Uğurcan Çakır oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı. Beşiktaş, ligde puanını 56'ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.

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Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

TRABZONSPOR, 2 MAÇ SONRA PUAN ELDE ETTİ

Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra puan kazandı. Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…

İKİ OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bordo-mavili takımda 2 oyuncu cezalı duruma düştü. Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Gbamin, 4. sarı kartlarını görerek gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında oynama şanslarını kaybetti.

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