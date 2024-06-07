Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:08
Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...
Son dakika haberleri... Bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına kolları sıvayan yönetim, takımın kaptanı milli kaleci Uğurcan Çakır'a yapılacak teklifi değerlendirme kararı aldı. İşte Uğurcan Çakır'a talip olan sürpriz takım ve beklenen bonservis bedeli...