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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:08

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Son dakika haberleri... Bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına kolları sıvayan yönetim, takımın kaptanı milli kaleci Uğurcan Çakır'a yapılacak teklifi değerlendirme kararı aldı. İşte Uğurcan Çakır'a talip olan sürpriz takım ve beklenen bonservis bedeli...

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı. Bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır'ın transferi gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Trabzonspor'un kura çekiminde seri başı olması kesinleşti.

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Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

AVRUPA MAÇLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Avrupa'da ilk karşılaşmasına 25 Temmuz'da çıkacak olan Fırtına, 1 Temmuz'da Macaristan'da yurt dışı kampı ile sezona hazırlanacak.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo-mavili yönetim, transferler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

TRABZONSPOR GOLCÜ TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI

Trabzonspor, listesinde bulunan Roman Yaremchuk'u renklerine bağlama konusunda önemli mesafe kat etti.

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