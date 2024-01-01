Giriş Tarihi: 01.01.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
20:05
Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…
Son dakika haberleri… Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini uzun yıllardır koruyan Uğurcan Çakır, kariyerine bordo-mavili ekipte devam ediyor. Son yıllarda Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olacağı çokça konuşulan milli yıldız, önümüzdeki haftalarda bu hayalini gerçekleştirebilir. Avrupa basını, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için dikkat çeken bir haber paylaştı. Tecrübeli file bekçisi önümüzdeki süreçte bir dünya devine transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…