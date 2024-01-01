Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 01.01.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 20:05

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini uzun yıllardır koruyan Uğurcan Çakır, kariyerine bordo-mavili ekipte devam ediyor. Son yıllarda Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olacağı çokça konuşulan milli yıldız, önümüzdeki haftalarda bu hayalini gerçekleştirebilir. Avrupa basını, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için dikkat çeken bir haber paylaştı. Tecrübeli file bekçisi önümüzdeki süreçte bir dünya devine transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupaları hedefini sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…

Devre arası transfer döneminde kadrosunu revize edecek olan bordo-mavili ekipte gündemin ilk sırasında Uğurcan Çakır yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…

Başakşehir karşısında aldığı beraberlikle puanını 30'a yükselten Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır’ın yeni adresini duyurdular! Trabzonspor’un yıldızı dünya devine gidiyor…

Takımın en değerli futbolcularından birisi olan Uğurcan Çakır için devre arası transfer dönemi yaklaşırken flaş iddialar gelmeye başladı.

SON DAKİKA