Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
10:11
Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus'a olay eleştiri! "Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi..."
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadele ile sona erdi. Bu maçın ardından sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de 3 haftalık süre geride kalırken SABAH Spor'un usta yazarları, yaşanan önemli olayları değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili flaş bir eleştiri yapılırken, hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı için de dikkat çeken noktalara değindiler. İşte yapılan değerlendirmeler...