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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus'a olay eleştiri! "Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi..."
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:11

Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus'a olay eleştiri! "Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadele ile sona erdi. Bu maçın ardından sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de 3 haftalık süre geride kalırken SABAH Spor'un usta yazarları, yaşanan önemli olayları değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili flaş bir eleştiri yapılırken, hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı için de dikkat çeken noktalara değindiler. İşte yapılan değerlendirmeler...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus’a olay eleştiri! Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadele ile sona erdi. Bu maçın ardından sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de 3 haftalık süre geride kalırken SABAH Spor'un usta yazarları, yaşanan önemli olayları değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili flaş bir eleştiri yapılırken, hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı için de dikkat çeken noktalara değindiler. İşte yapılan değerlendirmeler...

Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus’a olay eleştiri! Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi...

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı ve geride kalan haftayı Fenerbahçe, liderlik koltuğunu alarak bitirdi. SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları ve yeni haftanın merakla beklenen maçlarını enine boyuna tartıştı.

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Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus’a olay eleştiri! Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi...

İşte yazarların değerlendirmeleri;

Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus’a olay eleştiri! Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi...

SORU: Trabzonspor bugün Kopenhag'ı ağırlayacak. Antalyaspor'a 5-2 kaybeden Abdullah Avcı'nın takımındaki en büyük sorun nedir? Fırtına, turu geçip adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırabilir mi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor sezon başından beri istenilen düzeyde değil, bu bir gerçek. Ama güçlü ve öz güvenli bir kadrosu var. Bu maçta turun anahtarı teknik direktör Abdullah Avcı'da. Ben Avcı'nın Kopenhag'daki maçın ardından yaptığı açıklamanın tersini düşünüyorum: 'Trabzon iyi oynamadı ama rövanşa umut taşıdı.' Taraftar ile birlikte kontrollü bir futbol ve orta sahada iki pres yapan oyuncu şansları arttırır...

Son dakika haberleri: Usta yazardan Jorge Jesus’a olay eleştiri! Kulübeden seyretti! Maç 3-3 bitseydi...

LEVENT TÜZEMEN: Antalyaspor deplasmanı rotasyon yapılabilecek bir durum gerektirmez. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın rotasyon takıntısı nedeniyle Antalya'da kaybetti. Kulübede oturan Siopis, Abdülkadir Ömür, Bartra ve Bardhi 11'de başlasaydı maçın seyri Trabzon lehine olurdu. Kopenhag önünde de bu dörtlü mutlaka sahada olmalı. Trabzonspor sakin kalmalı; seyirciler, oyuncuları telaşa sürüklememeli. Öncelikli hedef 1 gol atıp tura ortak olmaktır. Eğer Trabzonlu oyuncular rakibin temaslı oyununa öfkelenmezlerse Devler Ligi'ne kalırlar.

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