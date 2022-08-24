SORU: Trabzonspor bugün Kopenhag'ı ağırlayacak. Antalyaspor'a 5-2 kaybeden Abdullah Avcı'nın takımındaki en büyük sorun nedir? Fırtına, turu geçip adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırabilir mi?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor sezon başından beri istenilen düzeyde değil, bu bir gerçek. Ama güçlü ve öz güvenli bir kadrosu var. Bu maçta turun anahtarı teknik direktör Abdullah Avcı'da. Ben Avcı'nın Kopenhag'daki maçın ardından yaptığı açıklamanın tersini düşünüyorum: 'Trabzon iyi oynamadı ama rövanşa umut taşıdı.' Taraftar ile birlikte kontrollü bir futbol ve orta sahada iki pres yapan oyuncu şansları arttırır...