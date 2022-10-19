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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! "Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var"
Giriş Tarihi: 19.10.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 07:55

Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! "Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var"

Son dakika haberleri: Bu sezon Fenerbahçe'ye oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Jorge Jesus ve takımı emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Jorge Jesus'un ortaya koyduğu performansın yanında tecrübeli hocaya SABAH Spor'un usta yazarından Arda Güler eleştirisi geldi. SABAH Spor'un bir diğer usta yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi haline gelen Valerien Ismael hakkında da çok çarpıcı sözler kaleme alarak taraftarın gönlünde yatan hocayı yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var

Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte çok iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, liderlik için mücadele vermeye devam ediyor. Yaptığı transferlerle kadro derinliği de elde eden Jorge Jesus'un oynattığı futbol taraftardan tam alıyor. Öte yandan Beşiktaş'ta oynattığı futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen Valerien Ismael'in geleceği tartışma konusu oldu.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan Jorge Jesus ve Valerien Ismael ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

"HERKESİN HAYRAN OLDUĞU BİR İSİM"

SORU: F.Bahçe kötü oynasa da kazanıyor. Herkesin hayran olduğu isim Jorge Jesus. 28 golle en çok gol attığı sezonu yaşıyor takım. Neler söylersiniz?

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Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var

GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında yedi maçta ulaştılar 28 gole… Konya ve Beşiktaş maçlarında gol atamadılar. Müthiş bir ortalama. Üstelik rakip kim olursa olsun, bu beklentiyi yaratan bir oyun oynuyorlar. Keskin rotasyonların da bunda payı var. Çünkü oyuncunun yorulmasına da izin vermeden, onları hep aynı sıcaklıkta tutmayı başardılar. Detayları çok önemseyen, mükemmeliyetçi bir isim Jesus ve baskıyı takımında kurdu. Hepsi en iyisinin peşine düştüler.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var

"JESUS HERKESİN GÖZÜNDE EFSANE HALİNE GELDİ"

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'de her şey dört dörtlük. Disiplinli, agresif ve iştahla şovlarına devam ediyorlar. Jesus taraflı tarafsız herkesin gözünde bir efsane haline geldi, hem de 3 ayda. Efsane olmak zordur ama efsane olarak kalabilmek daha da zordur.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var

"ARDA GÜLER'İ 30 SANİYE KALA NEDEN OYUNA ALIYORSUN?"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus'u zaman zaman eleştiren tek yorumcuyum. Bunun nedeni de analizlerimi skorlara göre yapmamamdan dolayı. Örneğin; Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasında 65 dakika kötü oynadı ama kazanınca herkes için her şey yolunda gitmiş oluyor. Ben Jesus'un artılarını da hatalarını da söylüyorum. Mesela neden Ankaragücü maçında Arda Güler'i bitime 30 saniye kala oyuna alıyorsun?

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