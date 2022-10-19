Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! "Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var"

GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında yedi maçta ulaştılar 28 gole… Konya ve Beşiktaş maçlarında gol atamadılar. Müthiş bir ortalama. Üstelik rakip kim olursa olsun, bu beklentiyi yaratan bir oyun oynuyorlar. Keskin rotasyonların da bunda payı var. Çünkü oyuncunun yorulmasına da izin vermeden, onları hep aynı sıcaklıkta tutmayı başardılar. Detayları çok önemseyen, mükemmeliyetçi bir isim Jesus ve baskıyı takımında kurdu. Hepsi en iyisinin peşine düştüler.