Son dakika haberleri: Usta yazardan Valerien Ismael için bomba sözler! "Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var"

Son dakika haberleri: Bu sezon Fenerbahçe'ye oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Jorge Jesus ve takımı emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Jorge Jesus'un ortaya koyduğu performansın yanında tecrübeli hocaya SABAH Spor'un usta yazarından Arda Güler eleştirisi geldi. SABAH Spor'un bir diğer usta yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi haline gelen Valerien Ismael hakkında da çok çarpıcı sözler kaleme alarak taraftarın gönlünde yatan hocayı yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...